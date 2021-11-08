Banka yöneticisi, bin 706 firmanın bilgilerini alarak rakip bankaya geçti

İki bankayı karşı karşıya getiren olay 2018 tarihinde gerçekleşti. Ticari casusluk vakasının merkezinde Emre Kerem D. isimli kişi vardı. Emre Kerem D. ünlü bankanın Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yöneticisi olarak çalışıyordu. Bölümü ise, 'Plaza Kurumsal Şubesi'nden sorumlu Şube Koçluğu'ydu.

Bu bölüme 2017 yılında atanmıştı. 5 Şubat 2018 tarihinde bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankaya benzer bir pozisyonda çalışmaya başladı. Banka, kendi içerisinde yaptığı rutin incelemelerde müşteri bilgilerini içeren 3 adet dosyanın çıktısının alındığını tespit etti. Bankanın Teftiş Kurulu Müfettişlerinin tespitlerine göre 3 adet çıktıyı alan isim rakip bankaya giden Emre Kerem D.'ydi.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre bu çıktılar arasında, bankaya ilişkin bilgiler ve çok sayıda müşteri bilgilerini içeren veriler yer alıyordu. Çıktı alınan ilk dosyanın, 'Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016' isimli dosya olduğu saptandı. Dosyanın içeriğinde; 3-6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe banka tarafından davet edilen 100 üst düzey firma yöneticisinin iletişim bilgileri bulunuyordu.

668 müşterinin ithalat bilgilerini almış

'Dış Ticaret- Kasım 2017' başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci dosyada ise; bankanın 8 şubesinin 2016 ve 2017 yıllarına ait toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 yıllarına ait ithalat hacim bilgileri yer alıyordu.

Bir diğer çıktı alınan dosya olan 'Kurumsal Şube Kredili Müşteri' isimli dosyada ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de arasında bulunduğu 404 gruba ait bin 706 firmanın 2004-2018 yılları arasındaki tüm kredi tekliflerine ait bilgilerin yer alıyordu. Bu dosyanın ayrıntılarında, kredi tekliflerinde grupların ve grup firmaların kredi limit ve risk bilgilerinin, türlerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ait bilgilerin, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek bilgileri bulunuyordu.

3 yıla kadar hapsi istendi

Mağdur banka şikayetçi olunca Emre Kerem D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek suçundan dava açıldı. Banka ve müşterilere ait sırları açıkladığı iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Emre Kerem D.'nin bankada görev yaptığı sırada, görevi nedeniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde bilgileri içeren dosyaların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. Emre Kerem D. ifadesinde suçlamaları reddetti.

Beraat isinaftan düştü

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Emre Kerem D. beraat etti. Mağdur Banka, dosyayı İstinaf'a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı gerekçesiyle Emre Kerem D.'nin cezalandırılması talebiyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Dosyanın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar ele alınması bekleniyor.