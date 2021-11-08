Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a... Tam bir İstanbul beyefendisi!

HDP ile yakın ilişkiler kuran İyi Parti'ye tepkisini göstermek için sitemde bulunan şehit ağabeyine "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, bu konu dün gece Habertürk ekranlarına taşındı.

Türkkan'ın çok kibar olduğunu belirtip, bu kadar haber olmasını gereksiz bulduğunu söyleyen Sevilay Yılman, programda şu ifadeleri kullandı;

"TAM BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİ"

"Lütfü Bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki.

"SANKİ BAŞKA GÜNDEM YOK"

İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz."