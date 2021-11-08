Olmayan elektriği satmışlar: 210 milyon liralık vurgun

Elektrik faturaları cep yakarken, Samsun'da faaliyet gösteren bir elektrik üretim şirketi 210 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Resmi raporlara yansıyan bilgilere göre Yeşilyurt elektrik üretim şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş'nin bazı yazılımlarını kırarak (hack'leyerek), üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre firmanın bu şekilde 210 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi.

Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bizzat devlet kurumlarının vurgunu raporlaştırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Elektrik Piyasasını Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni bir hesaplama yöntemi geliştirerek, devlete geri verilmesi gereken tutarı 3 kat azalttı" dedi.