Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın son dakikasında beraberliği kurtardı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabildi. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'ya flaş eleştirilerde bulundu

'FENERBAHÇE'NİN YENİLMESİ DAHA İYİ OLACAKTI'

'Cüneyt Çakır için ne derim? Eğer iki penaltıyı VAR veriyorsa soru işareti derim. Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına bu hocayı tutar. Futbolda bazı şeyler vardır. Seyircilerin diliyle konuşmaya çalışırız. Objektif olan insan taraf olamaz mı? Ben taraf olamam mı? Fenerbahçe, bizim hayatımızın ortağıdır. Sadece bir taraftar olarak görme. Orada ter akıtmışım. Çocuklarıma miras bırakmışım. Bu gözle baktığında bile dramatik bir bir puan var. 2-0'dan gelen 2-2'ye sevinmem. Kayserispor'un kaçan puanına üzülürüm. Fenerbahçe, lider olduğu dönemlerde "Görünen köy klavuz istemez. Dost acı söyler" diye çok sık kullandığım cümleler vardı.'

'OYUNCULAR PEREIRA'YA GÜVENMİYOR'

'Görünen köy kılavuz istemez. Arabistan'da, Çin'de bir de Portekiz'de teknik direktörlük yapmış. Böylesine bir CV ortaya koyduğunuzda olmaz. CV belki önemli olmaz. Teknik direktörlerin oyuncular üzerinde otoritesi olması lazım. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. Oyuncu için en önemli kriter çalıştırdığı sistem ve antrenman metotları değil, güvendir. Hissettiğimi söyleyeyim, oyuncular Pereira'ya güvenmiyor.'

'BİNDİR UÇAĞA GÖNDER'

'Taraftarlar yönetimde kim olduğunu bilmez. Ali Koç'u bilir. Bindir uçağa gönder. Artık maalesef ibre sana doğru dönüyor. Dönmemesi için de çok kötü bir cümle kullanımıyor. Dönmemesi için gönder. Gönder. Yılların verdiği bir tecrübe var. Oyunculuk, teknik direktörlür, yorumculuk. Ben dedim diye de yapma. Al eline puan durumu. Şu anda Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Son dört maçta 1 puan aldı Fenerbahçe. Taraftar da emin ol, çok sevinemedi.'

'KIRMIZI KAR YAĞARSA...'

'Fenerbahçe Vitor Pereira ile anca kırmızı kar yağarsa şampiyon olur. Kimse kimseye hayal satmasın. Fenerbahçe takımı bu hocayla şampiyon asla olamaz.'