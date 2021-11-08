Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a... Tam bir İstanbul beyefendisi!
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan'a... Tam bir İstanbul beyefendisi!
6 Kamu Kurumu 194 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu Kurumu 194 personel almak için ilana çıktı
İşçi ve memur arasında 20 kattan daha fazla mesai ücreti nasıl çözülecek?
İşçi ve memur arasında 20 kattan daha fazla mesai ücreti nasıl çözülecek?
Kirayı indirmek mümkün
Kirayı indirmek mümkün
Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün
Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün
Ankara, eksi 2 dereceyi görecek
Ankara, eksi 2 dereceyi görecek
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
AK Parti'li Şahin: Ankara'da artık ciddi bir trafik sorunu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Bakan Soylu, direksiyon başında çekilen videosunu paylaştı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Bir önceki haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
Kalp krizi geçiren Komiser Yardımcısı vefat etti
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
AK Partili Özkan'dan asgari ücret açıklaması
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İl bazında haftalık vaka sayıları açıklandı
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
İşten çıkarılan apartman görevlisi sitede yangın çıkardığını itiraf etti
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadı verilebilecek
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Yabancıya vatandaşlıkta 'değer artırımı' hilesi önlendi
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Enerji Derneği'nden, konutlarda 1000 TL tasarruf sağlayan 8 öneri
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Kültür Bakanı Ersoy açıkladı: İlk kabinede 3 talimat aldım
Vatandaşın 'altın' endişesi
Vatandaşın 'altın' endişesi
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yarın yoğun gündemle toplanıyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
Şampiyon okul müdürü öğrencilerine karateyi öğretiyor
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
İşverenlerden asgari ücret açıklaması
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
TBMM 5'inci Yargı Paketi mesaisi yapacak
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
Satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
HSK'dan 'etek boyu ölçen' hakim kararı
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
İyi Parti, Lütfü Türkkan'a en hafif cezayı verecek
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
3600 ek gösterge çalışması nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Spor

Rıdvan Dilmen canlı yayında adeta çıldırdı!

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Vitor Pereira'yı hedef aldı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Kasım 2021 09:14
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın son dakikasında beraberliği kurtardı. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabildi. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'ya flaş eleştirilerde bulundu

'FENERBAHÇE'NİN YENİLMESİ DAHA İYİ OLACAKTI'

'Cüneyt Çakır için ne derim? Eğer iki penaltıyı VAR veriyorsa soru işareti derim. Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına bu hocayı tutar. Futbolda bazı şeyler vardır. Seyircilerin diliyle konuşmaya çalışırız. Objektif olan insan taraf olamaz mı? Ben taraf olamam mı? Fenerbahçe, bizim hayatımızın ortağıdır. Sadece bir taraftar olarak görme. Orada ter akıtmışım. Çocuklarıma miras bırakmışım. Bu gözle baktığında bile dramatik bir bir puan var. 2-0'dan gelen 2-2'ye sevinmem. Kayserispor'un kaçan puanına üzülürüm. Fenerbahçe, lider olduğu dönemlerde "Görünen köy klavuz istemez. Dost acı söyler" diye çok sık kullandığım cümleler vardı.'

'OYUNCULAR PEREIRA'YA GÜVENMİYOR'

'Görünen köy kılavuz istemez. Arabistan'da, Çin'de bir de Portekiz'de teknik direktörlük yapmış. Böylesine bir CV ortaya koyduğunuzda olmaz. CV belki önemli olmaz. Teknik direktörlerin oyuncular üzerinde otoritesi olması lazım. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. Oyuncu için en önemli kriter çalıştırdığı sistem ve antrenman metotları değil, güvendir. Hissettiğimi söyleyeyim, oyuncular Pereira'ya güvenmiyor.'

'BİNDİR UÇAĞA GÖNDER'

'Taraftarlar yönetimde kim olduğunu bilmez. Ali Koç'u bilir. Bindir uçağa gönder. Artık maalesef ibre sana doğru dönüyor. Dönmemesi için de çok kötü bir cümle kullanımıyor. Dönmemesi için gönder. Gönder. Yılların verdiği bir tecrübe var. Oyunculuk, teknik direktörlür, yorumculuk. Ben dedim diye de yapma. Al eline puan durumu. Şu anda Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Son dört maçta 1 puan aldı Fenerbahçe. Taraftar da emin ol, çok sevinemedi.'

'KIRMIZI KAR YAĞARSA...'

'Fenerbahçe Vitor Pereira ile anca kırmızı kar yağarsa şampiyon olur. Kimse kimseye hayal satmasın. Fenerbahçe takımı bu hocayla şampiyon asla olamaz.'

#Rıdvan Dilmen# Vitor Pereira
Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek
Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek
Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı son dakika golüyle yendi
Trabzonspor, Beşiktaş'ı son dakika golüyle yendi
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı
Çağla Büyükakçay'ın lisansı askıya alındı
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı
Süper Lig maçında inanılmaz hata! Futbolcular duştan sahaya çağrıldı

Bu Habere Tepkiniz

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Devlet memuru ücretli 'sigorta hakemliği' yapabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı emrinde çalışan aynı zamanda sigorta hakemliği kaydı bulunan davacının sigorta hakemliği yapamayacağına ilişkin kararı onadı.
DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

DHBT'ye giren ilahiyat önlisans mezunlarına kadro açılmadı

2020 KPSS DHBT sınavına giren İlahiyat önlisans mezunlarına son alımda hiç kadro açılmadı
Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

Elektrik ev aletlerinde %50 indirim başladı.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1471750.271972MEMURLAR.NET/B26621218.319511484;dc_trk_aid=512196034;dc_trk_cid=160969661;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Özelleştirilen kurum personeline ilişkin 4 hususi pasaport kararı

Danıştay'dan özelleştirilen kurum personeline yönelik 4 önemli yeşil pasaport kararını paylaşıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Nöbetine gelmeyen memur ertesi gün izinli sayılamaz

Danıştay 5. Dairesi, .Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmaktayken "özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediğinden bahisle devlet memurluğundan çıkarma işlemini hukuka uygun buldu.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Danıştay 2. Dairesi, Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve halen teknisyen olarak görev yapan davacının, "teknik öğretmen" kadrosuna atanma ve bu kadronun mali haklarından yararlanma istemine karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Memurluğa geçen uzman çavuşun intibak davasında önemli karar

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 3713 sayılı Kanun çerçevesinde DSİ'ye atanan uzman çavuşun, TSK'da geçen hizmetlerinin intibakında değerlendirilmemesi işlemini hukuka aykırı buldu.
Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı tezini veremezse mühendis kadrosuna atabilir mi?

Mühendis uzman yardımcısı 'tez kriterini' yerine getiremezse düz memur olarak mı atanır?
Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren din hizmetleri personelinin ek göstergesi de değişir mi?

Sınıf değiştiren memur önceki unvanına ait ek göstergeden yararlanabilir mi?
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi 750 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2021.
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 13 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Gaziantep Şahinbey Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Aralık 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri