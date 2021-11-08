Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 09:47
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ile Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki iki depoda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekipler, baskın yaptıkları iki depoda gümrük kaçağı 20 milyon 210 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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