Ali Koç, Şenol Güneş ile görüşecek

Süper Lig'deki son 4 maçını da kazanamayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira tartışılan isimlerin başında gelmeye başladı.

3'lü savunma taktiği nedeniyle birçok spor otoritesinden ve taraftardan tepki alan Portekizli hoca puan kayıplarına rağmen dizilişi değiştirmedi.

PEREIRA İLE YOLLAR AYRILACAK

Mesut Özil ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edilirken TV100'deki VAR Odası programında da oldukça çarpıcı bir haber ortaya atıldı.

ALİ KOÇ, ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Tarabya'da Şenol Güneş ile görüşeceği gündeme bomba gibi düştü.

Ligde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam son olarak A Milli Takım'da görev almıştı.

Siyah-beyazlılarla 2 sene üst üste şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Güneş, bir süredir takım çalıştırmıyor.

Çarşamba günü yapılan görüşmede taraftların anlaşması halinde Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.