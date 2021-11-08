'Erdoğan öldü' kampanyasını başlatan kişi 'tespit edildi'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, "büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun" tespit edildiğini yazdı.

Söz konusu paylaşımları yapan "Sarp" isimli kullanıcının Erdoğan'la ilgili "öldü, ölmüş, öldü mü?" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti:

"Erdoğan'la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda 'Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası'nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan'ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Bu sorunun cevabını aradığımda, 'Mason locaları, Erdoğan'ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler' yanıtını aldım."

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