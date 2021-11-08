Nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçenin İmam Bakır Mahallesi'nde oturan Yasin Alpak'ın ağzına attığı şeker, nefes borusuna kaçtı. Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden yakınları Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Alpak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.