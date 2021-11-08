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Meclis'te yeni haftada da bütçe maratonu devam edecek

Meclis'te yeni haftada da bütçe maratonu devam edecek. Genel Kurul'da icra ve iflas kanununda değişiklik öngören beşinci yargı paketi görüşülecek. Liderler bu hafta da grup toplantılarında kürsüde olacak.

Kaynak : TRT
Eklenme : 08 Kasım 2021 10:28
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Meclis'te yeni haftada da bütçe maratonu devam edecek

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu bu hafta bakanlıkların bütçelerini ele alacak. Salı günü Tarım ve Orman Bakanlığı, çarşamba günü de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı bütçeleri görüşülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri de komisyonda tartışılacak.

Ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren 5'inci yargı paketi de Genel Kurul'un gündemine gelecek. Yeni düzenlemeye göre, çocuk teslimi işlemleri icra dairelerinden alınıp Adalet Bakanlığı bünyesine taşınacak. Ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak. Psikolog, pedagog ve çocuk gelişimciler devrede olacak.

Borçlunun malı değer kaybetmeyecek

Yargı paketinde mezat yoluyla satılan hacizli malların satışına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Hacizli malın mezat salonlarında satışına son verilecek. İhale süreçleri elektronik ortamda yapılacak. Borçlular hacizli mallarını kendi satabilecek. Böylece borçlunun malı değer kaybetmeyecek.

Grup toplantıları

Liderler yeni haftada da grup toplantılarında kürsüde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü AK Parti grubunda gündemdeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Salı günü CHP grubunda Kılıçdaroğlu, MHP grubunda Bahçeli partililere hitap edecek. İyi Parti grup toplantısı ise çarşamba günü yapılacak.

Azerbaycan tezkeresi

Salı günü, kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenen Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

#meclis# bütçe# maraton
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