Bakan Kurum'dan Dünya Şehircilik Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşacağı, engelliler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkes için her yönden erişilebilir şehirler inşa ettiklerini bildirdi.

Kurum, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı mekanlar, geçmişle geleceği birbirine bağlayan ortak yaşam alanları olduğunu belirtti.

Geçmişten bu yana insanlığın en büyük başarılarının şehirlerde ve sosyal çevre içerisinde gerçekleştiği bilinciyle, şehirleri, insan, mekan ve çevre ilişkisi bağlamında ele aldıklarını aktaran Kurum, "Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler' hedefiyle sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliği ile 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihi kent merkezleri ve meydanlarının ihyasından eski sanayi alanlarının taşınmasına, sel ve heyelan riski altındaki yapıların dönüştürülmesinden tarımköy projelerine, sokak sağlıklaştırma projelerinden modern otoparklara kadar çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kurum, bugün artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'yle" yeni bir döneme girildiğini, yeşil dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin şehirlerini hazırladıklarını vurguladı.

Kurum, 81 ilde yapılan 81 milyon metrekare millet bahçesi ile ekolojik koridorlarla, bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarıyla Türkiye'nin büyük ekolojik dönüşümünü hızlandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Korunan doğal alanlarımızın büyüklüğünü her geçen gün artırıyoruz. Millet bahçelerimizle, açık ve yeşil alanlarımızla, ekoloji temelli bir anlayışla yeşil ve mavi Koridorlar oluşturuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projemiz ile doğal alanlarımızı korurken ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz. Sıfır Atık Mavi'yle denizlerimizde, göllerimizde, akarsularımızda kirliliğe karşı mücadele ediyor, su kaynaklarımızı koruyoruz. Şehirlerimizde, kendi enerjisini üreten, enerji savurmayan, su hasadı yapan, sıfır atık uyumlu, akıllı sistem uygulamalarıyla donatılmış yapılar inşa ediyoruz. Yine akıllı şehir uygulamalarımızla vatandaşlarımızın şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşacağı, engelliler, yaşlılar ve çocuklarımız başta olmak üzere herkes için her yönden erişilebilir şehirler inşa ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bütün illerimizi 2023'e, 2053'e ve 2071'e en güzel şekilde hazırlıyoruz. Şehircilik geleneğimizden aldığımız ilhamla ihya ettiğimiz şehirlerimizi evlatlarımıza en güzel haliyle bırakacağız."