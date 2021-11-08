İstanbul'da şüpheli ölüm: 7 katlı binadan düşen kadın hayatını kaybetti
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 6 ay kadar önce boşaltılan 7 katlı binadan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredekiler, olayın yaşandığı sıralarda binadan kaçarak uzaklaşan birini gördüklerini iddia etti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Kasım 2021 10:50
İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Caddesi ile D-100 Karayolu yan yolunun kesiştiği noktadaki 7 katlı binada kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 6 ay önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan düştü.
Çevredekilerin bildirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan 40-45 yaşlarındaki kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredekilerin olay yerinden birinin kaçtığı ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.