Avukatı silahla vuran 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Olay, 7 Eylül'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihaleye gitmek için evinden ayrılan Avukat Niyazi Hepgüler (72), otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi. Bir süre sonra motosikletli şüpheliler, Hepgüler'in aracına vurarak otomobili durdurdu.

Ne olduğunu anlamak için otomobilden aşağıya inen Hepgüler'e motosikletin üzerinden inen 2 şüpheli tarafından 3 el ateş edildi. Hepgüler yaralanırken, şüpheliler ise kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hepgüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırdı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, H.K. (26), A.K. (40), M.A.L. (19), E.A. (29), S.A. (22) ve E.E.K. (19) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.A.L., E.E.K., A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.