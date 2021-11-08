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Ülkemizi temsil eden sporculara sınavsız iş imkanı geliyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'la iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yurt dışında bizi temsil eden milli sporcularımıza devletimizde sınavsız iş imkanı sağlayacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 11:36
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Ülkemizi temsil eden sporculara sınavsız iş imkanı geliyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takım sporcularına devlette sınavsız iş imkanı sağlamak için çalışma yaptıklarını söyledi.

AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Birol Aydın, açıklamalarda bulundu.

Federasyon olarak down sendromlu, otizmli ve mental çocukları evden çıkartarak spor yaptırdıklarını belirten Aydın, milli sporculara müjde vererek, "Engelli atamada sınavsız atama beklentimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık'la iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yurt dışında bizi temsil eden milli sporcularımıza devletimizde sınavsız iş imkanı sağlayacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da desteğiyle kulüplere de önemli maddi desteklerde bulunduklarını anlatan Aydın, "Bu yardımları yapmaya da devam edeceğiz. Burada en önemlisi ödül yönetmeliğiyle bizim sporcularımız da artık ödül alıyor, diğer sporculardan bir farkları kalmadı. Burada bir önceki Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın, 13 Kasım Cumartesi günü yapılacak federasyonun genel kuruluna yine tek aday olarak gireceğini hatırlatarak, "2012'de aday olduğumda mutfaktan geldiğimi söylemiştim. Her kademede görev yaptım. Bütün delegelere ve camiamıza minnet duyuyorum. Allah bana ömür verdikçe bütün özel çocuklarımız için mücadelemi vereceğim. Yeni dönemde tesisleşme konusunda da gelişmeler olacak. İki projemiz var. Didim'de ve Ankara'da kendimize ait bir tesisimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "O çocuklar bize Allah'ın bir emanetidir"

Birol Aydın, yönetim olarak "Her özel çocuğun yapabileceği bir spor vardır" sloganlarının olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O çocuklar bize Allah'ın bir emanetidir. Lütfen yanlış anlaşılmasın ama bedensel engelli kardeşimizi ben engelli değil sadece bir uzvunun olmadığını düşünüyorum. Görme engelli kardeşim de işitme engelli kardeşim için de aynı şey geçerli. Bizim grubumuz çok farklı, zihinsel engelliler. Yani hakkını arayamayan bir grup. Biz yönetim olarak çocukların konuşan ağzı, gören gözü, duyan kulağı olmak zorundayız. Bunun için biz yöneticilerin ağır bir yükü var. Ben bu çocukların gözü, kulağı, ağzı olup hakkını aramak zorundayım."

Zihinsel engelli çocukların daha önceden evlere kapatıldığını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15-20 yıl önce kilitlenen, dövülen çocuklar görüyorduk. 'Bu çocuklardan bir şey olmaz' deniyordu. Şimdi televizyonu açtığınız zaman Esra Bayrak'ın, Mihriban Korkmaz'ın, Fatma Damla Yıldız'ın şampiyonluklarını görürsünüz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu çocuklarımızı desteklemesiyle engelli vatandaşlar evden çıktı. İş sahalarına girdiler. Devletin birinci makamında, külliyede Cumhurbaşkanımızın bu çocuklara sarılmasıyla herkes bu yavrulara kucak açmıştır. Toplumda kabul gördüğümüz gösterildi. Yok sayılan bir kesimde devletin onları kucaklamasıyla rol değişikliği oldu. Artık özel kardeşlerimiz okullara gitmeye başladı, istihdam buldu."

- "İkinci aşamaya geçtik: Sportif başarı"

Göreve 2012 yılında geldiğini ve 9 yıllık süreçte ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, "Tabii ki ilk amacımız çocukların evlerden çıkıp öz güven kazanmalarıydı. Biz bunu başardık ve ikinci aşamaya geçtik: Sportif başarı. Tarihimizde ilk kez davetle değil kendileri kota alarak üç atletimiz paralimpik oyunlara katıldı. Bu altın harflerle tarihe geçti. Esra Bayrak gümüş madalyayı az farkla kaybetti. Tarihimize bu başarı geçti ve 2024 Paris'te daha büyük başarılar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör ruhla profesyonel işler yaptıklarını dile getiren Birol Aydın, 2012'de 70 olan kulüp sayısını da 630'a çıkardıklarının altını çizdi.

2024 yılında Dünya Down Sendromlular Oyunları'nı Antalya'da yapacaklarını söyleyen Aydın, ailelere de seslenerek, "Biz her ilde şampiyona yapmak istiyoruz. Her ilde her eve dokunmak istiyoruz. Özel çocukların ailelerine sesleniyorum, o çocuklar bize Allah'ın emaneti. Onlar bir gün Avrupa, dünya ve paralimpik şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı.

#atama# istihdam# Özel sporcular# paralimpik#
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