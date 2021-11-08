Karısına gözdağı vermek için 14 yaşındaki kızını vurdu

Konya'da 14 yaşındaki kız çocuğunu kafede tabancayla vurduktan sonra kaçarken polislere ateş açan ve yoldan geçen kişiyi de yaralayan zanlı ve azmettiricisi ile saldırgana yardım ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'daki saldırının ardından sahte plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahla yaralanan 14 yaşındaki M.E'nin annesi, polisteki ifadesinde uzaklaştırma hakkında kararı olan eski eşi A.E'nin kendisini ve kızını sürekli öldürmekle tehdit ettiğini, şüpheliyi de onun azmettirdiğini öne sürdü.

- Saldırıyı önceden planlamışlar

Kızını daha önce zorla alıkoyduğu ve darbettiği, son günlerde izlettiği belirlenen A.E'nin, saldırıdan bir gün önce olayın gerçekleştiği kafenin fotoğraflarını çektirdiği, iş yerinin açılış kapanış saatini takip ettirdiği saptandı.

Zanlı A.B'nin ise saldırıyı gerçekleştirmeden önce kimliğini gizlemek için kılık değiştirdiği güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, A.E'nin evine baskın düzenledi. Ekip araçlarının geldiğini gören ve kaçmaya başlayan şüphelilerden H.Ç. (34), mısır tarlalarının içindeki 3 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonucu yakalandı.

Yaralanan kızın babası A.E. ise evin bahçesinde, silahlı saldırıda bulunan A.B. (24) de evin deposundaki eşyanın altında saklanırken yakalandı.

Zanlılardan A.B, kendisini vurduğu kızın babası A.E'nin azmettirdiğini ve H.Ç'nin kaçmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kızın babası A.E. ile saldırgana yardım ettiği ileri sürülen H.Ç. tutuklandı, A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.Ç'nin 16, A.E'nin 36, A.B'nin 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.

- Olay

Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak'taki kafede 6 Kasım'da M.E. (14), iş yerine gelen A.E. isimli kadın tarafından silahla bacağından vurulmuş, şüpheli kaçarken polislere de ateş açmış, yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö'yü silahla yaralamıştı.

Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmış, saldırganın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.