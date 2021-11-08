Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 12:50
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Niğde kara yolunun 67. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 RH 147 plakalı Süha Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Bayram Çakır idaresindeki 38 F 0108 plakalı kamyonet çarpıştı.
Otobüs daha sonra bir evin duvarına çarptı.
Kazada kamyonet şoförü Çakır hayatını kaybetti, otobüsteki 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.