Anayasa Mahkemesi, 11 Kasım'da 5 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesinin 11 Kasım Genel Gündemi açıklandı. Mahkeme 11 Kasımda 5 dosyayı esastan karara bağlayacak.

Esastan görüşülecek dosyalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun idari yaptırımlar ve dava hakkına ilişkin hükümleri de var. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 19. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları:

"(1) Kurum; mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırılık halinde hizmet sağlayıcılarına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulamaya, milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli tedbirleri almaya, üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar posta hizmeti faaliyetini durdurmaya veya yetkilendirmeyi iptal etmeye yetkilidir.

(2) Kurum, mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı davranan hizmet sağlayıcısının faaliyete yeni başlamış olması halinde bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası ile bu Kanunda belirtilen diğer idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir."

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun iptali istenilen ek 30. Maddesinde ise;

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu (d) bendi hükümleri uygulanır. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35 inci madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitelerinin talebi üzerine onbeş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir."

DDK'ya ilişkin 5 sayılı CBK'ya ilişkin hangi maddelerin iptali için dava açıldığı bilgisi bulunmamakla birlikte; 19 Ağustos tarihli CBK ile aşağıdaki maddelerde düzenleme yapılmıştı:

Kararname Numarası: 82

MADDE 1- 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları, kamuya yararlı demekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde,"

MADDE 2- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "derneklerle vakıflarda" ibaresi "derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Grup başkanı ve denetçiler denetim görevi mucibince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir."