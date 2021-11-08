İYİ Parti'den 'Lütfü Türkan' cevabı: Biz hata yapanları geri çekebiliyoruz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bugün İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görevden ayrılmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi.

Hiçbir gerekçenin Lütfü Türkkan'ın hakaretini meşrulaştıramayacağını söyleyen Ağıralioğlu, millete hakaret edilmeyen bir Türkiye vaat ettiklerini ve bu yüzden böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ağıralioğlu "İktidara bu vesileyle duyurmuş olalım: Biz hata yapınca hatasının sorumluluğunu üstlenen, bedelini ödeyen, özür dileyebilen ve yanlışlarla yüzleşebilen bir partiyiz" dedi ve ekledi:

- Siyasette bazen böyle yanlışlar olabilir ama bunlardan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak milletin devlete hürmetine ve siyasete güvenine zarar verir.

- Bu, iktidara geldiğimizde hata yapan siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza ne yapacağımızın da göstergesidir.

- AK Parti şunu unutmamalıdır: Biz hata yapanları geri çekebiliyoruz. Biz hata yapanları makamından el çektiriyoruz, siz makamında yükseltiyorsunuz.