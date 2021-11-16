Bakanlıktan önemli görüş yazısı: Eşyalı konutun ısınma giderini kim karşılar?

Bir Üniversite Rektörlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yazı yazarak eşyalı tahsis edilen konutun ısınma, elektrik, su ve gaz giderlerinin kim tarafından karşılanacağını sordu.

- Yakıt giderleri oturanlarca karşılanır

Yazıda, 294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 2.1'nci maddesine atıfta bulunularak kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından karşılanması gerektiğine vurgu yapıldı.

- Yakıt bedellerinde 120 metrekare sınırı

294 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 2.5 maddesi gereğince, yakıt bedellerinin hesaplanmasında konutlardan toplam brüt inşaat alanı 120 metrekareden fazla olan kısmı dikkate alınmamaktadır.

- Eşyalı konutlarda sadece demirbaş eşya ve mefruşat giderlerin idareler tarafından karşılanır

Söz konusu tebliğ hükmü gereğince eşyalı konutlarda sadece demirbaş eşya ve mefruşat giderleri idareler tarafından karşılanabilmekte, konutların ısınma giderinin 120 metrekareye kadar olan kısmının oturulan süre içerisinde konutun tahsis edildiği personel tarafından karşılanması gerekmektedir.