Danıştay İDDK'dan, alt öğrenimden KPSS tercihleriyle ilgili ikinci karar

Lisans mezunu olduğu halde 2008 yılında ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS'ye katılarak başarılı olan ve sağlık teknisyeni olarak göreve başlayan bir adayın sözleşmesi lisans mezunu olduğunun anlaşılması üzerine idarece fesih edilmiştir.

- Alt öğrenimden KPSS tercih hakkına dair süreç

Danıştay Onikinci Dairesi, 27/06/2013 tarih ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararıyla, alt öğrenimden KPSS tercihi yapılmasına imkan vermeyen düzenlemeyi iptal etmiştir. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay'ın bu kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle bozmuştur. https://www.memurlar.net/haber/580739/danistay-in-alt-ogrenimden-tercihi-engelleyen-karari-ne-anlam-ifade-ediyor.html

- Danıştay alt öğrenim kararı 2016 KPSS kılavuzuna konuldu

Danıştay İDDK'nın 2015 tarihli söz konusu kararı üzerine, üst öğrenim mezunu olanların alt öğrenimden tercihte bulunamayacağına dair düzenleme yeniden 2016/1 KPSS tercih kılavuzuna konmuştur. Üst öğrenim mezunu olup da alt öğrenimden tercih yapamayan bir aday, 2016/1 KPSS tercih kılavuzundaki bu düzenlemeye dava açmıştır. Danıştay 12. Dairesi, 2013 yılında olduğu gibi yine davacıyı haklı bulmuştur. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise yine 2008 yılı KPSS kılavuzundaki kararı gibi, Danıştay 12. Dairesi kararını bozmuştur.

- KPSS alt öğrenim düzenlemesine dair kararda şu ifadelere yer verildi:

"Herkesin mezun olduğu en üst öğrenim düzeyine ilişkin sınava girip, bu sınavdan alınan puan ile başvuruda bulunmasının sağlanması ve aynı zamanda eşitler arasında ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla hem alt hem de üst öğretim düzeyinden mezuniyeti olan kimselerin, en üst öğrenim düzeyinden sınava girmek kaydıyla alacağı puan ile alt öğrenim düzeyinden mezun olanlara ilişkin kadrolara başvuru yapmasının engellenmesine ilişkin şartların konulmasında hukuka ve hakkaniyete aykırılık görülmemiştir."