Çalışma Bakanı'ndan 'mülakat sistemi' ile ilgili önemli açıklamalar

Personel sistemimizde liyakatin çok önemli olduğunu düşünüyorum

Bilgin konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Erhan Usta Bey'in sorduğu bir soru var, bu mülakat sistemiyle ilgili bir şey.

Bizim personel sistemimizde ben liyakatin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bütün sistemimizi bunun üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum.

Mülakat yeni bizim mücadele ettiğimiz bir şey değildir. Erhan Bey DPT'de çalıştı, DPT'de ben de mülakata girdim. Bu, çok eski bir uygulamadır.

Öğretmen alımında mülakat sistemi çok önemlidir

Bilgin: Öğretmenlik mesleğine girenlerin -eskiden mülakatı vardı, şimdi var mı onu bilmiyorum doğrusu - özellikle öğretmenlerin de bir mülakat sisteminin içeriğinde olmasını çok anlamlı bulurum çünkü adam ders anlatacak, üslubu nasıldır, hitabı nasıldır ama ben bunların teknik olarak düzenlenmesinin, objektif şartlar içerisinde düzenlenmesinin, işte, biz asistan sınavları yaptığımız zaman -muhtemelen Erol hocalar öyle yapıyorlar - kamera sistemi vardı.

Mülakat soruları kendi keyfinize göre oluşturulmaz

Bilgin, soruların komisyonun keyfine göre oluşturulamayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Yani sorduğumuz sorular kendi keyfimize göre değerlendirilmiş sorular değildi. Anahtar sistemimizi önceden hazırlar verirdik. Bunların böyle denetim altına alınmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.