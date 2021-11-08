Üniversiteden uluslararası öğretim elemanı çağrısı

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca üniversitelerin teklifi ve YÖK'ün izni ile yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından farklı akademik birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere 33 pozisyon için çağrıya çıkılmıştır.

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