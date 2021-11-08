MHP'den Cem Yılmaz'a: Seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sözleri gündem olan komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'ı hedef aldı.

MHP'li Çiçek, Cem Yılmaz'ın sözleri üzerine partisinin yayın organı TürkGün'de "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cem Yılmaz'a "CHP sana "Demirtaş ve Osman Kavala'nın suçu yok, suçsuz yere hapiste yatıyor" dedi. Sen de bunu yedin öyle mi?" diye seslenen Çiçek, ünlü komedyene "ahmak" diye hakaret ettiği yazısında "Cem Yılmaz köşeye sıkıştığını anlayınca bu sefer de geçmişte şehit çocuklarının eğitimine katkı için sahne almasını hatırlatarak "Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına "askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan " diye yazdırılıyor . Vakfın başkanı siz üzülmeyin demişti ! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla !" açıklamasını yapmış. O şehit çocuklarının babalarının katili olan terörist Demirtaş'a, o şehit çocuklarının ana ve babasının katili terör örgütü PKK'ya her atmosferde destek olan Osman Kavala'ya sahip çıkıyorsan, sana söylenecek tek söz "O paran, o katkın yerin dibine batsın" olur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz'a "terör örgütü PKK ve uzantılarını kınama" çağrısı yapıp "Terörist Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?" diye seslenen Yıldıray Çiçek, yazısını "Aksi halde "Kasımpaşa'dan Apaçi Selim'in selamı var" desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz. Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi Solcu olma. Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK'lı terörist Demirtaş'ı, PKK destekçisi Osman Kavala'yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun. O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın." ifadeleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı "Rüstem Batum Sohbetleri" isimli Youtube programında Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü sorusu üzerine "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" yanıtı vermişti.