ByLock kullanıcısı eski polise hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya polislikten ihraç edilen tutuksuz sanık A.K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve veri inceleme raporuna göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.K, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren A.K, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.