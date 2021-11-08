750 engelli öğretmen alımında ön başvurular alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 750 engelli öğretmen alımında ön başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapmak için tıklayınız

Engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri

Başvurular, "ön başvuru" ve "tercih başvurusu" olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Ön başvurular 8-12 Kasım'da alınacak.

Engelli öğretmen ataması branş dağılımı

Engelli öğretmen atamasında branş dağılımları MEB tarafından henüz açıklanmadı. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formu'nu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

750 öğretmen atama kılavuzu için tıklayınız.

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