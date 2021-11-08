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Genç bekçi koronadan hayatını kaybetti, ailesi hastaneyi suçladı

Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören mahalle bekçisi Osman Kaya, hayatını kaybetti. Kaya'nın babası ise oğlunun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia etti. Hastane ise genç bekçinin aşısız olduğunu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 14:51
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Genç bekçi koronadan hayatını kaybetti, ailesi hastaneyi suçladı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Osman Kaya (31) yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca test yaptırmak için hastaneye gitti. Test sonucunun korona pozitif çıkması üzerine Kaya, Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. İlerleyen süreçte durumu kötüye giden hasta, yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti.

"Oğlum buraya sağ geldi, ölü çıkıyor"

Oğlunun hastanede yaşanan ihmallerden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Mehmet Kaya, "Oğlumu yaklaşık bir ay önce hastaneye getirdik ve tedavi altına alındı. Bu süreçte doktorlar bana 'durumu gitgide daha iyiye gidiyor' dedi. Tabi böyle söylenince biz de mutlu olduk. İyi olacak diye her gün oğluma üç defa çorba getirdim, ellerimle içirdim. Sonra doktoru 'hastanın tedavisi için yüksek oksijen cihazı kiralamanız gerekli' dedi. O cihaz kullanılmalı denilince ben de doktora 'Sen benden cihaz iste, para iste, araba iste, daire iste ne istersen iste yeter ki oğlum iyi olsun' dedim. Hemen cihazı kiralayıp hastaneye getirdim. Daha sonra tedaviye yüksek solunum cihazı ile devam edildi ve ertesi gün oğlumun yanına gittiğimde bana personeller 'oğlun çorba istemiyor' dedi. O cihaz kullanılmaya başladı diye biraz iştahsız olduğunu söylediler ve daha fazla bilgi vermediler. Daha sonra doktora sordum neden böyle oldu diye. Bana verdiği cevap ise 'Cihaz biraz fazla basınç yapmış, ciğerleri su toplamış' oldu. O günden sonra oğlumun durumu git gide kötüye gitti. Başka bir cihaz ile ciğerlerindeki suyu temizlediler ama hiçbir gelişme olmadı. Yanıma gelen doktorlar 'Hastanın durumu git gide entübeye doğru gidiyor' dediler. Bana ölüm riski yok, durumu iyi, daha da iyi olacak dediler, beni hep bu sözler ile kandırdılar. Benim oğlumu doktorlar öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Korona virüs aşısı olmadı"

Genç bekçinin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada ise "Hastanemizde yaşanan ve medyaya yansıyan; CovidD-19 hastamız O.K.'nin vefatıyla ilgili asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamaya gerek görülmüştür: Tüm dünya, günümüzde Covid-19 ile hem maddi hem de manevi olarak ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Tıp dünyasının elindeki tek kanıtlanmış, önlenebilir tedavi yöntemi ise şu an için sadece aşıdır. Üzgünüz ki bu mücadelede; aşısız hastamız O.K., Covid-19'a yenik düşmüştür. Hastamız, 07.11.2021 tarihinde, hastanemizin yoğun bakımında vefat etmiştir. Vefat sonrası, hastamız O.K.'nin babası tarafından hastanemizin aleyhinde açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamaların, gerçek yaşananlar ile ilgisi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hastanenin genç bekçinin tedavi sürecine ilişkin açıklaması şöyle devam etti:

"Hastamız O.K., Covid-19 pozitif teşhisiyle, hastalığının 10'uncu gününde 112 acil servis vasıtası ile hastanemizin Covid-19 acil servisine, 05.11.2021 tarihinde getirilmiş ve doğrudan yoğun bakıma alınıp, takibi yapılmıştır. Hastamızın, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberine göre tüm tedavileri yapılmış, tüm gerekli müdahaleler uygulanmıştır. Yoğun bakımımız, 3'üncü seviye yani tam donanımlı bir yoğun bakım ünitesi olup, bu alanımızda kullanılan ventilatörlerin (solunum cihazı), yüzde 100 oksijen verme kapasitesi mevcuttur. Ancak yapılan açıklamalara cevaben altı çizilmesi gereklidir ki ev tipi kullanılan Hi-flow cihazların böyle bir özelliği bulunmamaktadır. Diğer önemli ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren husus ise 'hastamızdan ücret talebi' ile ilgili konudur. Hastamızdan hiçbir ücret talebimiz olmamış ve yakınlarında herhangi bir ödeme alınmamıştır. Bu eksik veya yanlış bir bilgi olup iddialar gerçek dışıdır.

Hastamız O.K'nin yakınlarının belki de kayıplarının acısı ile maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine, yaptığımız bu yazılı bildiri ile yanlış ifadeleri düzeltmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek isteriz. Genç bir bekçi arkadaşımızı kaybetmiş olmamız nedeniyle, hem ailesine hem de tüm güvenlik güçlerine baş sağlığı diliyoruz. Hastanemiz ve sağlık çalışanlarımız adına, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya teşvik eder, maske, mesafe tedbirini bir defa daha bu vesileyle sizlere hatırlatmak isteriz".

#Osman Kaya# bekçi# istanbul# koronavirüs
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