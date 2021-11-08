Bakan Çavuşoğlu, konutu saldırıya uğrayan Kazımi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi'ye iletmiştir." denildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 14:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu, Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kazımi'nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti.
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