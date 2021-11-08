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Hatay'da zehirli tavuk kırıntısı yedikleri ileri sürülen 11 sokak hayvanı öldü

Hatay'da zehirli tavuk kırıntısı yedikleri iddia edilen 11 sokak hayvanı öldü. Hayvanları besleyen bölge halkı, olaya gözyaşıyla tepki gösterdi. Hatay Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 08 Kasım 2021 15:03
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Hatay'da zehirli tavuk kırıntısı yedikleri ileri sürülen 11 sokak hayvanı öldü

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Mezarlığı çevresinde, hayvanseverlerin beslediği 9 kedi ile 2 köpek, dün akşam saatlerinde ölü bulundu. Hayvanseverler, çevrede yaptığı araştırmada tavuk kırıntısı buldu. Hayvanların zehirlenmiş olabileceğini ileri süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Mahallede oturan, uysal ve insan canlısı hayvanların öldürülmesinin canilik olduğunu söyleyen Canet Küçükçay, "Bu canlar, mahallemizde yaşayan birçok hayvansever tarafından sevilen ve beslenen canlardı. Ölümlerinin yine bir insan elinden olacağını bilemeden, canilerin zehre buladığı gıdaları yediler. Mahallemiz insanları merhameti, şefkati, hoşgörüsü, aydınlığıyla bilinir. Böylesi bir cinayeti, merhametsizliği, karanlığı mahallemize yaşatan insanların bulunarak cezalandırılmasını ve bu katillerin derhal mahallemizi terk etmelerinin sağlanmasını istiyoruz. Bugün masum sokak hayvanlarını hiç acımadan planlayarak öldürebilen bu anlayış, yarın kendini savunamayacak bir çocuğa ya da engelli bir vatandaşa da zarar verebilir. Biz bu katillerle bir arada yaşamak istemiyoruz" diyerek olaya tepki gösterdi.

Mahallelerinde yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Gülşen Ceyhan ise düzenli olarak besledikleri hayvanların öldürenlerin bir an önce bulunmasını ve gereken cezanın verilmesi istedi.

Ölü bulunan 'Şira' adlı köpeğin sahibi olduğunu, uzun süredir onu beslediğini ve vakit geçirdiğini anlatan İlker Karaali de üzüldüğünü ve bu olayın tüm mahalleliyi etkilediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hatay Valiliği de yazılı açıklama yaparak, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "07 Kasım 2021 Pazar günü sosyal medyada yayınlanan ilimiz Defne ilçesinde 'Sokak Hayvanlarının Zehirlenmesi' olayı ile ilgili Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup söz konusu olayın aydınlanmasına yönelik kolluk kuvvetlerimizce bölgede konuşlu mobese ve güvenlik kameraları incelemeye alınmıştır. Hayvanlar, dünyayı birlikte paylaştığımız varlıklardır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da doğanın, eşit haklı bireyidir. Rahat yaşamalarını sağlamak, onlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek ve en iyi şekilde korunmaları, kamunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır" denildi.

#zehir#hayvan#hatay
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