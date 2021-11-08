İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

MERAL AKŞENER: TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL, ÖFKENİZE MAĞLUP OLMAYIN

Edinilen bilgiye göre; Meral Akşener toplantıda ''Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Erhan USTA kimdir?

1966 yılında Havza'da dünyaya geldi. Ekonomist, Planlama Uzmanı; İlk ve orta öğrenimini memleketi Havza'da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (Kalkınma Bakanlığı) Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı. Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü.

25 ve 26. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.