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Bunu da yaptı! Nusret'ten altın pizza

Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranından ilham alanlar, benzer ürünleri birçok ülkede piyasaya sürmeye başladı. Glasgow'da Nusret'in 'kötü şöhretli' bifteğinden ilham alan bir restoran 24 ayar yaprak altınla kaplı pizza yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 16:02
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Bunu da yaptı! Nusret'ten altın pizza

Yurt dışında 'Salt Bae' Türkiye'de 'Sosyete Kasabı' olarak tanınan Nusret Gökçe, Londra'nın Knightsbridge'deki restoranından dolayı son zamanlarda hem yabancı basında hem de yerel basında pahalı yemekleriyle manşetlerde yer alıyor. Fakat Nusret'in bu kötü şöhreti, birçok insana ilham kaynağı oluyor.

Glasgow'daki bir restoran, Nusret Gökçe'nin 850 sternlinlik yani yaklaşık 11 bin TL olan kötü şöhretli bifteğinden ilham alarak 24 ayar yaprak altınla kaplı bir pizza yaptı. Restoran, Nusret'in pahalı yemeklerine alternatif olarak sadece 6,30 sterline yani yaklaşık 82 TL'ye satılan Gold Digger pizzasını piyasaya sürdü.

Restoranın işletme müdürü Gareth Slack, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Yiyecek ve içeceklerde altınla denemeler yapıyoruz. Gold Digger pizzası fikri baş şefimizden çıktı: Bu bir margarita ama üstünde 24 ayar yaprak altın ve hamurunda altın tozu var. Bir yanım atlayıp bifteği denemek için can atıyor. Ama önce bu bahsi kazanmam gerek.''

Slack, Nusret Gökçe'yi de restoranına davet etti ve pizzayı bedavaya yiyebileceğini karşılığında ise çalışanlarının Knightsbridge'deki Nusr-Et restoranında hesap ödemeden bir yemek yemesini istediğini sözlerine ekledi.

Restoranın yöneticisi, "Kesinlikle ilginç ama çalışanlarına saatte 12 sterlin (yaklaşık 155 TL) öderken bunu nasıl meşrulaştırabildiklerini bilmiyorum" diye devam etti: ''Restoranına gidebildiğimiz sürece Salt Bae de gelip müesseseden bir pizza yiyebilir. Biz hepimiz 10 biftek alalım, o da 10 pizza alabilir.''

Öte yandan bu restoran, Nusret Gökçe'den ilham alan ilk yer değil. İngiltere'deki Durham ve Sunderland'de mekanı bulunan bir restoran sahibi, kısa süre önce Nusret'in 24 ayar altın kaplı bifteğine çok ucuz bir alternatif oluşturmuştu. The Guardian'a konuşan restoran sahibi John Stirk şunları söylemişti: ''Benim amacım altın kaplı bifteğin daha ucuza ve daha iyi yapılabileceğini göstermekti. Bunun için bir dünya para ödemeniz gerekmiyor.''

#nusret#pizza#saltbee
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