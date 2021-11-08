Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey ve Orta Ege'de, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülen fırtınanın, perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yer yer kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.