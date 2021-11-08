Kim milyoner olmak isterde '200 bin TL'lik kafa karıştıran soru'

Ekranların kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, hem eğlendiren hem de bilgilendiren sorularıyla izleyicileri ekran başına topluyor.

Yeni sezonda ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz gün sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunu yarışmacının yanlış cevaplaması herkesi şaşırttı.

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunun yanıtı şöyle:

Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?

A- Oranlı

B- Elverişli

C- Müsait

D- Ucuz

Doğru cevap ise D Şıkkı Ucuz olacaktı.