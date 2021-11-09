Tanık beyanlı mobbing istemine 8 bin TL tazminat

Isparta'da yaşanan olayda, bir diş hekimi hakkında disiplin amiri Kınama cezası vermiş, itiraz üzerine dosyayı inceleyen disiplin kurulu ise bu cezayı iptal etmiştir. Ancak disiplin amiri bu kez Uyarma cezası vermiştir. Diş hekimi bu kez Uyarma cezasının iptali için dava açmış ve davayı kazanmıştır.

Tanık beyanlarında ise davalı amirin, gereksiz yere performans sildiği, asılsız yere suç uydurarak savunma istediği, kullanacağı izinler konusunda sorun çıkardığı belirtilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesi ilk olarak, usulden idareye değil kişiye husumet yöneltildiği iddiasıyla davayı reddetmiştir. Ancak Bölge İdare mahkemesi, kişisel kusura dayanması halinde amirden tazminat istenebileceğini belirtmiştir. İstinaf kararı üzerine dosyayı bir kez daha ele alan idare mahkemesi bu kez, davalının yaptıklarıyla tam kusurlu olduğuna karar vermiş ve 8 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Mobbinge dair mahkeme kararı şu şekilde: