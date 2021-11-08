Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 17:39
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 eski askeri öğrenci ve eski polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.