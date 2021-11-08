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2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı

2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı Türk Silahlı Kuvvetlerince yayımlandı. Öğretmen ve mühendis sınıflarına da alım yapılacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 08 Kasım 2021 18:31
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2021 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı temin edilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 491, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 43, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 5 kontenjan açıldı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adaylar ön başvurularını 28 Kasım 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına açılan 491 kontenjanın 368'i muharip sınıf için iken, mühendis, öğretmen ve sağlık sınıfı için 123 kontenjan ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için ayrılan 43 kontenjanın tümü mühendis ve öğretmen sınıfı içindir.

Muvazzaf subay alımına kimler başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde/Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında kontenjanlar dahilinde kılavuzda ilgili sütununda belirtilmiştir] muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)'de gösterilen kaynak okullarına ve ilave şartlara göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

Muvazzaf subay alımında yaş şartı:

(1)01 Ocak 2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a)Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular),

(b)Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

(2)Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların kılavuzda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3)Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın kılavuzda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından "Eğitim Bilgileri" başlığının altında bulunan 'Eğitim Bilgisi Ekle' butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra 'Ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben "Eğitim Bilgileri" alanında bulunan 'Diploma/Denklik Bel. Yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4)Kılavuzdaki (MSÜ K.K.K., MSÜ Dz.K.K. ve MSÜ Hv.K.K.) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2017 - 2021 başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili kılavuzdaki ve aşağıdaki diğer şartları taşıyanlar,

(5)Kılavuzdaki İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış (2020 ve 2021) ve başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6)Kılavuzdaki Beden Eğitimi Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, (2017 - 2021 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan baz alınacaktır) hizalarında belirtilen şartları da taşımaları halinde başvurabilecek, ilave olarak kılavuzda belirtilen şartlar başlığı altındaki belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış

olarak sisteme yükleyecektir. Söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(7)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,

(8)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(9)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz", "yedek astsubay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar),

(10)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

KAPAT [X]

Başvuru kılavuzunu görmek için tıklayınız. https://ilan.memurlar.net/ilan/62148/tsk-muvazzaf-subay-adayi-almak-icin-ilana-cikti.html

Doş kaynaktan muvazzaf subay alımına yönelik formundaki paylaşımlara katılmak için tıklayınız. https://forum.memurlar.net/kategori/kpss-ve-diger-sinavlar/tsk-personel-temin-faaliyetleri/

#dış kaynaktan muvazzaf subay ilanı
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