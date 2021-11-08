Kaza can aldı: Mahalleli tepki için cenaze namazını yolda kıldı

Rize'de minibüsün altında kalarak ağır yaralanan Meryem Kayalar, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cenaze namazı yolun ortasında kılındı

Dar olan yolda tedbir alınmamasına tepki gösteren mahalleli, Meryem Kayalar'ın cenaze namazını kazanın yaşandığı yolda kıldı. Tepkilerini sürdüren vatandaşlar, bir süre yolu ulaşıma kapattı.

Jandarma ekipleri, Kayalar'ın tabutunu yolun ortasına koyanları uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyenler yolda cenaze namazı için saf tuttu. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namazın ardından Kayalar'ın cenazesi toprağa verildi.

"Önlem alınmasını istiyoruz"

Yiğitler Köyü Muhtarı Yaşar Kabil, "Yolda trafik yükü oldukça fazla. Bununla ilgili defalarca uyarılar yapmamıza rağmen önlem alınmadı. Bugün de bu acıyı yaşadık. Önlem alınmasını istiyoruz. Tepkimizi de kara yolunda cenaze namazı kılarak gösterdik" dedi.

"Burada bir ailenin ocağı yıkıldı"

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toptan ise, "Burada duble yol yapılmaya çalışılıyor. Ancak bazı vatandaşlar yol genişletilmesine izin vermiyor, duvarlarını yıktırmıyor. Ama bugün burada bir ailenin ocağı yıkıldı" diye konuştu.