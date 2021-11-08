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İBB'ye en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış

İBB Meclisi Temel Haklar Komisyon Raportörü AK Partili Fatih Aydoğan:- "Seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldığı, buna mukabil en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış olduğu anlaşılmaktadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 21:37
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İBB'ye en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Temel Haklar Komisyon Raportörü AK Partili Fatih Aydoğan, "Seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldığı, buna mukabil en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış olduğu anlaşılmaktadır." dedi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Mecliste soru önergeleri bölümünde konuşan Temel Haklar Komisyon Raportörü AK Partili Fatih Aydoğan, İBB ve iştiraklerinde seçim sonrası iş kanuna işten çıkarmalar ve alımlar olduğunu belirterek bugüne kadar verdikleri 28 soru önergesine resmi olarak cevap verilmediğini söyledi.

- İşten çıkarmalar ve işe alımlar

İşten çıkarmaları hukuksuz ve keyfi olarak niteleyen Aydoğan, "Seçimden önce söz verildiği halde en temel anayasal hak olan çalışma hakkı ve özgürlüğü ihlal edilerek 13 bin 312 kişi işten çıkarıldığı, buna mukabil en az 44 bin 995 kişinin işe alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu ihtiyaç fazlası partizan ve aşırı kadrolaşma neticesinde İBB'de yıllık yaklaşık 5 milyar TL ek maliyet oluşmuştur." şeklinde konuştu.

Aydoğan, soru önergesinde seçim sonrasından bugüne kadar İBB ve iştiraklerinde işten çıkarılma sayıları ve sebeplerine yer verirken kanuna aykırılığı iş müfettişleri tarafından tespit edilen işlemlerin ne zaman iptal edileceğine yer verdi.

Önergesinde, Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı 27 Haziran 2019'dan bugüne kadar işe alınan personel sayısını da soran Aydoğan, "Belediyemiz tarafından ödenen veya ödenecek tazminat ve para cezaları miktarı ne kadardır? Kanuna aykırı bir şekilde yapılmış olan bu işlemlerin sorumlularına rücu edilmiş midir, edilmemiş ise ne zaman rücu edilecektir?" ifadelerini kullandı.

- Araç ihaleleri

AK Parti Meclis üyesi Gökhan Belekoğlu ise verdiği soru önergesinde araç alım ihalelerini sordu.

İhalelerle ilgili bugüne kadar İBB Başkanı İmamoğlu'nun cevaplaması için verdikleri 28 soru önergesine cevap verilmediğini bildiren Belekoğlu, seçim sonrası hizmet araçlarının makam aracı adı altında Yenikapı Meydanında sergilendiğini anımsattı.

İBB ve iştiraklerinin 24 Haziran 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar yaptığı araç alım ihalelerini soran Aydoğan, şunları kaydetti:

"Açık ihale, Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü yani 'halesiz' olmak üzere toplam kaç adet araç kiralanmıştır ve satın alınmıştır? Bu tarihler arasında yapılan araç ihalelerinin haricinde, bazı ihalelerin içinde de araçların bulunduğu bilinmektedir. 24 Haziran 2019-08 Kasım 2021 tarihleri arasında kaç adet bu şekilde araçlı ihale yapılmıştır ve toplamda kaç adet araç kiralanmıştır?"

- Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi

Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi AK Partili Hamdi Demirhan ise Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesine yönelik soru önergesi verdi.

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Projenin güzergahını ve trafik sorununu çözmeye etkilerini anlatan Demirhan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 220 milyon TL harcanan Dolmabahçe-Levazım tüneli projesini durdurma gerekçeniz nedir? Her işte katılımcılıktan birlikte yönetmekten bahsediyorsunuz sormak istiyorum acaba projeyi durdururken kaç vatandaşımıza sordunuz veya kaç çalıştay yaptınız Dolmabahçe-Levazım için üretilen çözümü durdurdunuz ancak trafiğe bakıldığında burada acil bir çözüm ihtiyacı görülmektedir. Durdurduğunu projenin yerine yeni bir öneririz var mıdır?"

#İBB Meclisi# İBB# işten çıkarmalar
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