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Emtia piyasasında ayrışmalar devam ediyor

Emtia piyasasında, bir taraftan talep bir taraftan da arz yönlü endişeler ürün bazlı ayrışmaların sürmesine neden olurken, fiyatlardaki dalgalı seyir de devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 21:53
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Emtia piyasasında ayrışmalar devam ediyor

Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin belirsizlikler sürerken, tedarik problemlerinin hala giderilememesi ile talep kaynaklı endişelerin birleşmesi, emtia piyasasında oynaklığın gündemde kalmasını ve ürün bazlı ayrışmaların görülmesini beraberinde getirdi.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında bu ayın sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından küresel piyasalarda dolar talebinin artmasıyla emtia fiyatları üzerindeki satış baskısı artarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımı konusunda sabırlı olacaklarını belirtmesi fiyatlar üzerinde dengeleyici bir unsur oldu.

Bu gelişmelerle metal, tarım ve enerji gruplarının tamamında emtia fiyatları dalgalı seyretti. Altın yüzde 2, gümüş yüzde 1,1, paladyum yüzde 1,7, platin yüzde 1,5, nikel yüzde 0,9 değer kazanırken, bakır yüzde 0,4, kurşun yüzde 1,1, alüminyum yüzde 6,9, çinko yüzde 4,6 değer kaybetti.

Analistler, altının ABD'de para politikasının bir süre daha destekleyici duruşunu koruyacağına ilişkin beklentilerle yükseldiğini belirterek, alüminyum fiyatlarındaki sert düşüşte ise Çin'in kömür piyasasına müdahale etmesi sonrasında artan stoklar ile Rusya'nın alüminyum ihracatı üzerindeki vergileri kaldıracağı haberlerinin etkili olduğunu söyledi.

Brent petrol düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıdı

Enerji tarafında Brent petrol geçen hafta yüzde 1,9 değer kaybederken, söz konusu bu gelişmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, piyasalardaki yetersiz arza ilişkin artan endişeler ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen mevcut üretim artışı planına devam etme kararı etkili oldu.

Doğalgaz fiyatında geçen hafta yaşanan yüzde 1,8'lik yükselişte ise Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını azaltmasının etkisi görüldü.

Tarım emtiasında ise geçen hafta dalgalı bir seyir öne çıktı. Pamuğun fiyatı, 1,1673 dolarla Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kahvenin fiyatı yüzde 2,3 ve şekerin fiyatı yüzde 1,9 değer kazandı. Haftalık bazda fiyatların buğdayda yüzde 0,8, mısırda yüzde 2,7, soya fasulyesinde yüzde 3,5, kakaoda yüzde 5,1 değer kaybetmesi dikkati çekti.

Analistler, Hindistan'daki pamuk kurdu salgınının ürün fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirterek, salgın nedeniyle rekoltenin düşeceği endişelerinin bir müddet daha söz konusu ürün fiyatında dalgalanmalara neden olabileceğini söyledi.

Kahve fiyatlarındaki artışta ise küresel konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle arza yönelik endişelerin etkili olduğunu aktaran analistler, kakao tarafında da Fildişi Sahili'nde üretimin artacağına yönelik beklentilerin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

"Buğdayda talep endişeleri kar satışlarına yol açtı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gübre fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle tarım emtiası piyasasında endişelerin devam ettiğini söyledi.

Haftayı düşüşle tamamlayan buğdayda ise taleple ilgili endişelerin hafta boyunca kar satışlarının görülmesine yol açtığını aktaran Ergezen, "ABD'de buğday ihracatı azaldı. Rusya'da da buğday ihracatı beklentileri düşüş kaydetti. Bunlar da buğday fiyatlarındaki seyirde etkili oldu." dedi.

Ergezen, üretim tahminlerindeki artışın mısırda satış baskısının devam etmesini sağladığını belirterek, öte yandan pamukta yaşanan yükselişte ise ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı bir hareketliliğin etkili olduğunu ifade etti.

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