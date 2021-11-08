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İstanbul'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz:- "Olası bir afet anında vatandaşlarımızın doğrudan taleplerini, şikayetlerini veya ihtiyaçlarını bildireceği yapılardan biri de muhtarlıklar. Muhtarların birey olarak nasıl davranması gerektiğini bilmesi, öğrenmesine yönelik afet farkındalık eğitimleri ve görev alanıyla ilgili olarak farklı modüllerde eğitimler veriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Kasım 2021 22:31
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İstanbul'da muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

Afet Eğitim Yılı kapsamında toplumun tüm kesimlerine yönelik afet farkındalık eğitimlerinden biri olan muhtar eğitim programı İstanbul'da yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'ndeki eğitim programına Pendik ve Kartal'daki muhtarlar katıldı.

AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sıkça afetlerle, doğa olaylarıyla karşılaşıldığına değinirken, son 100 yılda on binlerce insanın depremlerde hayatını kaybettiğini, sel ve heyelan nedeniyle pek çok yerleşimin zarar gördüğünü, bazı yerleşimlerin yerlerinin değiştiğini anlattı.

Afetlere hazır olmanın yolunun toplum ve birey olarak bilinçlenmekten geçtiğini belirten Yılmaz, eğitilmiş toplumların afet öncesinde aldıkları tedbirlerle, afetteki doğru davranışları göstermeleriyle ve afet sonrasında yapılması gerekenleri doğru zamanda doğru şekilde yaparak afetin etkilerini azaltabildiğini dile getirdi.

Yılmaz, 2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, şunları paylaştı:

"Bu kapsamda bütün illerimizde afet eğitim seferberliği başlatıldı. Toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik eğitimler veriyoruz. Olası bir afet anında vatandaşlarımızın doğrudan taleplerini, şikayetlerini veya ihtiyaçlarını bildireceği yapılardan biri de muhtarlıklar. Olası bir afet anında muhtarların birey olarak nasıl davranması gerektiğini bilmesi, öğrenmesini yönelik afet farkındalık eğitimleri ve görev alanıyla ilgili olarak farklı modüllerde eğitimler veriyoruz. Nisan ayında yüz yüze eğitim düzenledik, mayıs ayında da online eğitim verdik. AFAD tarafından oluşturulmuş 4 modül üzerinden onların görev alanına yönelik eğitimlerimizi ve birey olarak afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında nasıl davranmaları gerektiğini anlatan afet farkındalık eğitimleri verdik. 25 Ekim itibarıyla başladık 39 ilçedeki mahalle muhtarımıza yönelik olarak daha önce aldıkları eğitimlerin pekişmesi ve pandemi nedeniyle eğitim alamayan muhtarların eğitimi tamamlaması için eğitimlerimizi tekrarlıyoruz. Bu haftanın sonu itibarıyla 39 ilçemizi tamamlıyoruz."

Eğitimleri sürekli kılmak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan bu eğitimlere teveccüh göstermesini istiyoruz. Deprem bu ülkenin bir gerçeği. Daha sonra büyük acılar yaşamamak için birey olarak da bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Kendimizi eğitmek, etrafımızdaki afet risklerinin farkında olmak, vatandaşlık görevini, sorumluluğunu hepimizin yerine getirmek gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşları, STK'larla birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

#2021 Afet Eğitim Yılı# afad
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