Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Gümren'e küfreden Lütfü Türkkan, cumartesi günü grup başkanvekilliği görevinden Akşener'in talebiyle istifa etmişti.

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

AKŞENER'DEN İLK TEPKİ

NTV'de yer alan habere göre İYİ Parti lideri Akşener günlerdir konuşulan Lütfü Türkkan'la ilgili, "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Vatandaşla diyaloglarınızda soğukkanlılığınızı koruyun, öfkenize mağlup olmayın. Gündemi değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bizi sahadan çekmek istiyorlar. Vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.