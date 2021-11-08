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Eşofman siparişi veren kadına kullanılmış kazak gönderdiler

İnternetten eşofman siparişi veren Begüm Peker'e kullanılmış kazak geldi. Firma ile irtibat kurmaya çalışan Peker, numarası engellenince dolandırıldığını anladı.

Kaynak : TRT
Eklenme : 08 Kasım 2021 23:11
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İstanbul'da yaşayan Begüm Peker, en yakın arkadaşına doğum günü hediyesi almak için internette gezinirken İnstagram'da bir firmanın reklamını gördü. Reklama tıklayarak yönlendirildiği sayfadan iki eşofman takımı siparişi verdi.

Begüm Peker'in verdiği sipariş 3 gün sonra geldi. Paketi açan Peker, bambaşka bir ürünle karşılaştı. Gelen ürünler karşısında şaşkınlık yaşadı. Çünkü verdiği eşofman siparişi yerine kullanılmış kazak gelmişti.

"Kullanılmış kazak geldi"

Gelen ürünlerin kullanılmış olduğunu söyleyen Peker, "İnstagram'dan çok alışveriş yaptığım için başıma böyle bir şey geleceğini hiç ummadım. Verdiğim siparişin dışında bambaşka bir ürün geldi. Biraz inceleyince gelen ürünlerin kullanılmış olduğunu fark ettim. Pazara gitsek pazarcı bunu sunmaz, satamayacağını bilir" dedi.

"Tüketici hakkkını arayınca numarasını engelliyorlar"

Bu tür firmaların hakkkını arayan müşterilerin numarasını engellediğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fotoğrafı gösterilen ürün ile gönderilen ürünün alakası yok. Çöpten ürünler gönderiyorlar. Tüketci hak aramaya kalktığında da onun numarasını engelliyorlar" açıklamasını yaptı.

Begüm Peker de aynı sonu yaşadı. Hemen firma ile iletişime geçmeye çalıştı ama cep telefonu numarası çoktan engellenmişti bile.

İnternette pek çok şikayet var

Begüm Peker, biraz araştırma yağtığında sözde firmanın bir dolandırıcı firma olduğunu anladı. İnternette firmayla ilgili pek çok şikayete rastladı. Ancak o firma hala faaliyetlerine devam ederek vatandaşları dolandırmaya devam ediyor.

"Bilindik sitelerden alışveriş yapın"

Vatandaşlara bilindik sitelerden alışveriş yapmaları gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, " Sosyal mecralarda birtakım ön ödemeli hat numaraları verilerek satışlar gerçekleştiriliyor. Bunlardan uzak durmak lazım. İnternetten alışveriş yapanlar, bildik, tanıdık sitelerden alışveriş yapsınlar. Aksi halde Tüketici Hakem Heyetinde hak arama fırsatından da yoksunlar" dedi.

#eşofman siparişi# Begüm Peker# kazak
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