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9 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

9 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Kasım 2021 00:02
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9 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AGİT PA Başkanı Margareta Cederfelt ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Cederfelt onuruna akşam yemeği verecek.

- Şentop, EPDK binasının açılış törenine katılacak.

(TBMM/11.30/12.00/Ankara/19.30/14.00)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vilayetler Evi'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Polatlı Şehir Geçişi ve Kartaltepe Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Polatlı ve Sincan'da esnafla bir araya gelecek, Sincan Belediye Başkanlığına ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

KAPAT [X]

(Ankara/11.00/11.45/15.00/15.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İnsansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP26 İklim Zirvesi kapsamında BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw, Brezilya Çevre Bakanı Joaquim Leitte, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh Bin Naser, Birleşik Krallık Finanstan Sorumlu Devlet Bakanı Anne Marie Trevelyan ile görüşecek ve üst düzeyli oturuma katılacak.

(Glasgow)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Yesevi Üniversitesince Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin gala gecesine katılacak.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak, Altınevler Mahallesi Gençlik Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, Bosna Hersek'in Igokea takımını konuk edecek; B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Manresa/23.00)

4- Voleybol Misli.com. Sultanlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları oynanacak; VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Yeşilyurt-Mert Grup Sigorta, Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları-PTT ve Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/16.30/19.00/Bolu/17.00/Ankara/Bursa/18.00)

5- FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Slovenya ve Polonya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)

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