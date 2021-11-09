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'Bereketli' demek laikliğe aykırı

Fransa, İslam düşmanlığında sınırları zorluyor. Giyim firması Modanisa'nın "Bereketli Kasım" ve "Bereketli Cuma" sloganıyla yaptığı indirim kampanyalarında kullandığı "Bereketli" ifadesine laiklik gerekçesiyle izin verilmedi. Firmanın, Eylül ayında başörtülü görsellerin yer aldığı afişleri de yasaklanmıştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Kasım 2021 06:40
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'Bereketli' demek laikliğe aykırı

Hemen her konuda demokrasi ve insan haklarından dem vuran Fransa'nın, İslamofobik uygulamaları girişimcileri de etkiliyor. Ülkede artan İslam karşıtlığı öyle bir noktaya ulaştı ki artık işletmelerin en temel girişimcilik faaliyeti olan reklamlar bile akıl almaz gerekçelerle sansürleniyor. Bu tavır, aynı zamanda, burada yaşayan milyonlarca Müslümanın ürün ve hizmetlere erişim özgürlüğüne de müdahale anlamına geliyor.

SİSTEMATİK AYRIMCILIK

Son olarak giyim ve e-ticaret firması Modanisa'nın, reklam kampanyası için kullanmak istediği afişlerdeki resim ve ifadelere tahammül gösterilmedi. Firma, indirim sezonu için 'Bereketli Kasım' veya 'Bereketli Cuma' yerine geçecek 'Blessed' (kutsal) ifadesini bu ülkede kullanamadı. Noel öncesinde, 'Happy Christmas' ilanlarını her yerde süsleyen Fransız yetkililer farklı inanç ve kültürlerin hassasiyetlerine karşı aynı demokratik tavrı sergileyemedi.

BAŞÖRTÜLÜ AFİŞLERE TAHAMMÜL YOK

Modanisa Başkan Yardımcısı Samim Sürel, eylül ayından itibaren ülkede yaşadıkları ayrımcı uygulamalar hakkında Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Eylül ayında hazırlanan ve başörtülü kadınların bulunduğu kampanya afişlerinin engellendiğini belirten Sürel, 40'a yakın ülkede itiraz edilmeyen örneklerin Fransa'da sayısız engelle karşılaştığını anlattı.

Sürel, serbest piyasa koşullarına ve girişim özgürlüğüne aykırı kararlar hakkında "Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bir kampanya da ne yazık ki, Fransa'nın itirazı nedeniyle sonlandırıldı" diye konuştı. Samim Sürel son olarak kasım indirim günleri için firmanın kullandığı ve Almanya, İngiltere gibi onlarca ülkede sorunsuz yayınlanan 'Blessed (kutsal)' ifadesinin bulunduğu görsellerin ve içeriklerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle engellenmek istendiği bilgisini paylaştı.

'Bereketli Cuma' rahatsız etti

  • Samim Sürel, engelleme girişimini şu sözlerle özetledi: "Firma olarak Türkiye'de kasım indirim kampanyalarını 'Bereketli Kasım' ve 'Bereketli Cuma' ifadeleriyle yapıyoruz. İngilizce konuşulan ülkelerde ise, Cuma'nın kutsallığına gönderme yaparak 'Blessed'ı kullanıyoruz. İlanlar, Fransızca ve Almanca'da da bu şekliyle kullanılıyor. Ancak diğer ülkelerde sorun yaşamadığımız halde Fransa'da 'Blessed November' ifadeli afişlerimiz laikliğe uygun olmadığı gerekçesiyle yayınlanmadı. İtirazımız ise geçerli sayılmadı. Bu ifadeyi değiştirmemiz istendi."

Resimlere tek tek denetim

Samim Sürel, kampanya için anlaştıkları reklam ajansının, Fransız makamlardan onay alamazsınız gerekçesini öne sürdüğünü ifade etti. İtirazlarının karşılıksız kaldığını ve sonradan yollanan 10 kadar resim içinde ancak bir tanesinin zar zor yayınlanabildiğini belirten Sürel benzer engellemelerin devam edebileceğine dikkat çekti. Sürel, "Demokrasisi ile övünen Fransa'da bu konudaki tepkileri şaşkınlıkla karşılıyoruz" diye konuştu.

Orhan Orhun Ünal

#berekeltli# laikliğe aykırı# fransa
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