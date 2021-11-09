Tahrik fenomenleri tazminat alamayacak

Toplumun dini ve siyasi hassasiyetlerini tahrik ederek tazminat yoluyla ceplerini dolduran fenomenlere mahkemeden kötü haber geldi. Özellikle mahlas kullanarak "tahrik et-dava aç-tazminat kazan" sistemini gelir kapısı haline getirenler, mahkemelerden eli boş dönüyor. Mahkeme, mahlas kullanarak tahrik söylemlerinde bulunan kişilere açılan davaların yüzde 90'ını 'kovuşturmaya yer yok" kararıyla geri çeviriyor. Buna gerekçe olarak ise kişinin asıl kimliği sakladığı ve durumu suiistimal etmeye yönelik hareket ettiği gösteriliyor. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son dönemde mahkemelerin bu tür davalar ile fazlasıyla meşgul edildiğini söyledi.

Sahte isim kullanarak toplumu tahrik eden ve tazminat yoluyla ceplerini dolduran fenomenlere mahkemelerden yüzde 90 ret geliyor

GELİR KAPISI OLDU

Çetinkaya "Sosyal medya; özellikle Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok, doğru amaçlarla kullanılmadığı takdirde tehlikeli bir araç haline dönüşebiliyor. Bu mecralar, kişilerin maddi-manevi bütünlüğü için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Mahkemelere konu olan davalarda da görüldüğü üzere, bazı fenomen isimler, bunu bir gelir kapısı haline dönüştürmekte. Ancak mahkemeler bu durumun artık farkında ve tazminat kazanmaya yönelik açılan davaların büyük kısmı, davacı lehine sonuçlanmıyor. Özellikle mahlas ile yapılan paylaşımlarda o kişiye yapılan hakaret suçu, mahkeme nezdinde 'kovuşturmaya gerek duyulmamaktadır' kararı ile sonuçlanıyor" diye konuştu.

GERÇEK KİŞİ DEĞİL

Açılan davaların yüzde 90'ının reddedildiğini söyleyen Çetinkaya "Çünkü mahlasın kime ait olduğu ve kişisel bilgileri açık değildir. Bunun için açık hesap kullanılması şartı aranmakta. Aynı şekilde hakareti yapan profil de mahlas ile kısıtlıysa, onun için de 'kovuşturmaya yer yok' kararı verilmektedir. Mahlas sahibinin kamuoyuna mal olmuş bir ismi varsa ve kişisel bilgilerini, yani mahlas sahibini kim olduğu, kamuoyu tarafından biliniyorsa mahkeme farklı bir karar verebilir" açıklamasında bulundu.

KAAN ZENGİNLİ