Türkiye'nin yüzde 82'si doğalgaz ile ısınıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021-2026 döneminde 367 yerleşim yerini daha doğalgaz ile buluşturacak. Sene sonuna kadar doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 604'ten 640'a ulaşacak. Planlama tamamen hayata geçtiğinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971'e çıkmış olacak.

2000'li yıllarda sadece beş şehirde doğalgaz kullanılıyordu, bugün 81 şehrin tamamına, 604 ilçe ve belde ile 171 OSB'ye doğalgaz ulaştırılmış durumda. 2000'li yıllarda 1,3 milyon olan doğalgaz abone sayısı ise 17,9 milyona çıkarken ülke nüfusunun yüzde 82'sine doğalgaz kullanım imkanı sunuldu. Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus 56 milyona çıkarıldı.

Türkiye'de yıl sonuna kadar doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısının 640'a çıkması bekleniyor

DOLULUK ORANI YÜZDE 75'E ULAŞTI

Yaklaşan kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı da yüzde 75'e ulaştı. Halihazırda Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3,14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulurken Silivri'de doğalgaz enjeksiyonu devam ediyor.

Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise 25 Haziran 2021 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde gerçekleştirilen devreye alma töreniyle hizmete girmişti. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi, yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip ve depoladığı bu LNG'nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğalgaz İletim Şebekesine verebiliyor.

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Ekonomik doğalgaz kullanımı yöntemleri Kasım ayının başlaması ile birlikte havalar iyice soğudu, vatandaşlar kombileri yavaş yavaş açıyor. Doğalgaz faturası nasıl düşürülür diye merak edenler ise en ekonomik kullanım yollarını devreye sokarak maliyeti azaltmanın peşinde. En az 2 yılda bir bakım yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, dekorasyon merakının da faturaları şişirebileceğini söyledi.

10 ADIMDA GÜVENLİ DOĞALGAZ KULLANIM REHBERİ

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler evleri ısıtmaya başladı. Ancak yanlış kullanım hem faturayı kabartıyor hem ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, daha güvenli doğalgaz kullanımı için vatandaşlara yol haritası sunuyor.

İşte 10 adımda güvenli doğalgaz kullanımı:

1. Herhangi bir acil durumda 187 Doğalgaz Acil hattını arayın.

2. Soba, kombi ve ocak gibi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda açılmış olan 150 cm² kesitli havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.

3. Bacalı cihazları banyoya, yatak odalarına yerleştirmeyin. Bu tip cihaz bulunan yerlerde uyumayın.

4. İstenmeyen durumlar yaşamamak için yakıcı cihazlarınızın baca ve emniyet sensörünü iptal etmeyin.

5. Açık balkonda kullanılacak hermetik cihazları, havalandırılmış koruyucu bir kutu içinde muhafaza edin ve radyatör gidiş-dönüş borularının izolasyonunu yaptırın. Kapalı balkonda çalıştırılan açık yanmalı veya bacalı cihazlar için havalandırma menfezi açtırın.

6. Hermetik veya bacalı cihaz bacalarında değişiklik için yetkili servis desteği alın ve orijinal yedek parça kullanın.

7. Gaz dedektörlerini ve gaz alarm cihazlarınızı belirli aralıklarla kontrol ettirin.

8. Tesisatta yapılacak değişiklikleri sertifikalı firmalara uygulatın. Dağıtım şirketini işlemler konusunda bilgilendirin.

9. Güvenli tüketim için doğalgaz tesisatı, yakıcı cihazlar ve bacalarınızı yılda bir defa yetkili firmalara kontrol ettirin.

10. Tesisatınızın daha uzun ömürlü ve güvenli olması için tesisat borularınızı boyatın.

Cevdet Fırat Aydoğmuş