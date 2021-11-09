Bitcoin'de yeni rekor

Bitcoin, kripto paraların geneline yayılan ralliyle beraber 67 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin salı günü yüzde 3,5'a yakın değer kazanarak 68 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Fundstrat'ın yayımladığı bir teknik strateji raporuna göre, kripto piyasalar gelecek yıl için konsolide olmaya başlamadan önce dördüncü çeyrekte son bir yükseliş gerçekleştirebilir.

Bitcoin'in 20 Ekim'de neredeyse 67 bin dolara ulaşarak Nisan ayındaki rekoru egale etmişti. ProShares'in Bitcoin vadelilerine dayalı Borsa yatırım fonunun açılışta 1,2 milyar dolarlık hacme ulaşması da Ekim'deki rekorda etkili olmuştu.

Bitcoin, Nisan ayındaki rekor sonrasında kademeli bir düşüşle Temmuz ortasında 30 bin doların altını görmüştü. Sonrasında yeniden yükselişe geçen kripto para, 20 Ekim'de rekor kırdıktan sonra hafif bir çekilme yaşamıştı.

Ethereum da son günlerdeki yükselişiyle rekor tazelemişti. Ekim ayı başında 3 bin dolar civarında bulunan Ether, yüzde 50'den fazla yükselişle 4 bin 800 doların üzerine tırmandı.

Kaynak: Bloomberg