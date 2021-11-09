'Artık bankacılık bankaların dışında olacak'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, artık bankacılığın bankaların dışında olduğunu, önümüzdeki dönemde bunun daha çok görüleceğini söyledi. Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programına konuk olan Sezen, yeni yeni düzenlemelerin de geldiğinin altını çizerek, "Müşterinin finansal ihtiyaçlarının da dışarıda karşılanması açısından önümüzdeki dönemde Moka ve Pazarama gibi kurumlara da ihtiyaç olacak. Biz de bunları düşünerek hem girişimcilik tarafını destekliyoruz hem de bu tarafta aktif olarak yer alacağız. Şu ana kadar yatırımlar yaptık, bundan sonra da fırsatlar olursa yatırımlara devam edeceğiz" diye konuştu. Satın aldıkları Moka Ödeme Kuruluşu'nun yanı sıra yine müşterinin dijitaldeki yolculuğunu görerek, müşterinin dijitaldeki ihtiyacını karşılamak amacıyla Pazarama markasını yarattıklarını kaydeden Sezen, "Pazarama ile Moka şu anda iç içe çalışıyor. Bu iki marka ile de müşterinin dijitaldeki izlerini takip ederek, ihtiyaçlarını öngörerek ihtiyaçlarını karşılamak hedefindeyiz" dedi.

'Ölçeği büyük kurumların finansal hizmet tarafında yatırım yaptıklarını görüyoruz'

Açık bankacılık ile işbirliklerinin daha da artacağını vurgulayan Sezen, bunun dışında 2022-2023'te başlaması beklenen servis bankacılığı ile de finansal işleri yapacak ve ya destek olacak çok sayıda yeni kuruluşun hayatımıza gireceğini söyledi. Sezen, bu sebeple girişimcilik faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde çok daha artacağını öngördüklerinin altını çizdi. Startup Watch verilerine göre, girişimcilik ekosisteminde geçen yılın ilk 9 ayında 115 milyon dolar olan yatırım tutarının bu yılın aynı döneminde 1.4 milyar dolara yükseldiğini belirten Sezen, bu rakamların daha da büyüyeceğini, burada daha çok yatırım imkanı olacağını ve daha çok startup ve fintech olacağını öngördüklerini sözlerine ekledi. Markaların fintechleşmesi ya da kurumların finansallaşması konusuna da dikkat çeken Sezen, "Ölçeği büyük olan kurumların yaptığı bir çalışma var. Bu kurumlar veriden de yola çıkarak müşterinin nerelere gittiğini görüyor, analiz edebiliyor. Buralarda o müşterilerine farklı ya da ilave hizmet verebilmek için yatırım yaptıklarını görüyoruz" dedi.

'Tarım dikeyinde Workup Agri girişimcilik programını başlattık'

Banka olarak yeni nesil girişimcilik yolculuğuna ilk adımı 2016 yılında Koletif House'da açtıkları ofis ile attıklarını ifade eden Sezen, "Bu adımı atarken yeni bir dünya geliyor, yeni bir takım oyuncular geliyor, bu oyuncuları tanımak, onlarla aynı havayı solumak, işbirliği yapmak amacı ile orada bulunduk. Burada aldığımız etkileşimle 2017 yılında Workup Girişimcilik Programı'nı başlattık. O günden bu yana da 8 programı geride bıraktık. Yakın zamanda da 9'uncuyu açtık. Bu dönmede 120 girişimi programa aldık. Bunlardan 81'i mezun oldu. Bu girişimlerin yüzde 75'inin girişimcilerin de yüzde 90'ının yine girişimcilik üzerine dveam ettiğini görüyoruz. Toplam 7.2 milyon dolar yatırım aldıklarını biliyoruz " dedi. Bu süreçte bu girişimlerin yatırım ihtiyaçlarını gözlemlediklerini ve Maxis Yatırım Fonu'nu kurduklarını belirten Sezen, şu ana kadar bu fondan 5 yatırımda toplam 3.1 milyon dolar yatırım yapıklarını söyledi. Daha sonra girşim yaratma faaliyetleri adına Softech Ventures'ı kurduklarının altın çizen Sezen, "Bu yıl yaptığımız bir çalışmada da sürdürülebilirlik kapsamı altında WorkupAgri diye tarım dikeyinde bir program başlattık yine sürdürülebilirlik kapsamı altında bir sosyal etki programı da başlatmak üzereyiz. Hazırlıkları son aşamaya geldi. Yılsonuna kadar başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'Sadece girşimcilere hizmet verecek şubeyi bu ay içinde açıyoruz'

Yeni nesil girişimlerin geleneksel şubelerde sunulandan daha farklı bir değer önerisine ihtiyaç duyduklarını keşfettiklerini belirten Yalçın Sezen, sadece girişimcilere hizmet verecek olan girişimcilik şubesini bu ay itibarıyla İstanbul'da faaliyete geçireceklerini söyledi. Startuplar, fonlar, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları için özel bir mimari tasarımda, onlarla ortak dili konuşan bir şube kadrosu ve geniş kapsamlı değer önerisi ile şubenin girişimcilik ekosisteminin hizmetinde olacağının altını çizen Sezen, "Girişimcilerin ihtiyaçları ve bankadan beklentileri yalnızca finansal ürün ve hizmetlerle sınırlı değil. Girişimciler ile birebir ilgilenebilecek, onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunacak bir hizmet modeli gerekiyor. Bu şubemizde geleneksel şubelerimizde sunulan ürün ve hizmetlerin, startupların ihtiyaçlarına uyarlanmış versiyonları sunulacak. Finansal ürün ve hizmetlerin yanında, muhasebe, finans, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve hukuki konularda danışmanlık ve işbirliği fırsatları sağlanacak. Sadece İş Bankası grubu şirketleri ile sınırlı olmaksızın, gerektiğinde şube müşterisi olan diğer startuplar ile de işbirliği için yönlendirme yapılacak bir yapı tasarladık. Bu şubemizden hizmet alacak girişimlerle bir bankacı gibi değil destek alacakları bir merkez olarak ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bloomberg