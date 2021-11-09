Türkkan'ın saldırdığı bir başka şehit babası: Şehit ailelerine alerjisi var

Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997'de hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirmiş, kendisini alandan uzaklaştırmaya çalışan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalmıştı.

Türkkan'ın TBMM çatısı altına sokulmaması gerektiğini ifade eden Sakarya Arifiye'de yaşayan baba Asım Safitürk şunları söyledi:

"BU ADAM BUNU İLK KEZ YAPMADI"

"Bu adam bunu ilk defa yapmadı. Demek ki bu adamın şehit yakınlarına, şehitlere karşı bir alerjisi var. Çok ayıp oldu. Biz bu memleketin insanıyız, meclis milletin meclisidir. Bu sıkıntının bir daha yaşanmaması için bu adamın milletvekilliğinin düşürülmesi lazım. Bu saygısızlığı yapan kişinin bir bedel ödemesi lazım. Biz zaten vatan için ağır bir bedel ödedik. Böyle olaylar acımı tazeliyor."

TBMM'DE ŞEHİT BABASINI HEDEF GÖSTERDİ

"2019'da bizi Meclise bizi çağırmışlardı. Öğlen yemeğine gittik. Yanımda İstanbul Milletvekili Osman Boyraz Bey var. Dışarıda bütün partililerin bulunduğu yerler var. Buraya gelince meclisi de görmek istedim. Osman Bey ile gittik sivillerin girdiği yere girdik.

BEN SELAM VERİYOR ZANNETTİM, MEĞER "KİM BU SARIKLI?" DİYORMUŞ

Baktık aşağıda 'birisi sana el sallıyor' dedi. Ben de iki elimi salladım. Meğer bana 'Bu sarıklı cübbeli herif kim' demiş. Bunu diyen de aynı milletvekili. Böyle söylemesi bana dokundu. Biz üzüldük bu duruma. Ben kendi vatanımı, kendi milletimi temsil eden milletimin meclisindeyim. Bana kalsa güzel bir gün yaşıyorum ama böyle bir şeyle karşılaşmam üzücü. Bu arkadaşın geçmişten haberi yok sanırım.

TBMM ilk açıldığında sarıklı, cübbelilerle, tekbirlerle, dualarla açıldı. Ben bu kıyafetimle mahkemelere de gidiyorum, külliyeye Cumhurbaşkanımızın yanına gittim.

PARTİSİNDEN BİRİ BENİ ARADI

Hiçbir yerden en ufak bir eleştiri duymadım. Sorunu yaşadığım gün Türkkan'ın partisinden biri beni aradı. 'Bizim zaten parti içinde onunla sorunumuz, sıkıntımız var' dedi. Ben de 'sıkıntınız varsa adamı ihraç edin' demiştim."

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Şerif Can