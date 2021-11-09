Arsa meselesi kanlı bitmişti: Katil ile son selfie

Olay Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası İbrahim Durmazer, Kayabaşı köyündeki arazisine pandemi sürecinde bir kulübe yaptı. Kulübenin yapımında iddiaya göre arkadaşı Levent Düsün de çalıştı. İkili zaman zaman kulübeye gidip birlikte orada vakit geçiriyorlardı.

Kısa süre önce iddiaya göre Durmazer kulübenin anahtarını değiştirdi. Bu duruma sinirlenen Levent Düsün, önceki gün arkadaşı İbrahim Durmazer'in iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Levent Düsün yanındaki tüfekle Durmazer'i göğsünden vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı yakalandı.

SELFİE ÇEKMİŞ

Bu arada İbrahim Durmazer'in birkaç gün önce söz konusu kulübede katili ile selfie çektiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Levent Düsün'ün olayda kullandığı kısa namlulu tüfeği kendisinin özel yaptığı da ortaya çıktı.

Olay günü tüfeği tabanca gibi beline takarak işyerine gelip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Levent Düsün cinayetin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. İbrahim Durmazer ise Konaklı Mahalle mezarlığında toprağa verildi

ERDOĞAN ÖZTÜRK