Facebook mağaza açmaya hazırlanıyor

Geçen ay çatı şirketinin adını Facebook'tan Meta'ya çeviren şirket CEO'su Mark Zuckerberg, metaverse hamlesi için fiziksel mağaza açmaya hazırlanıyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın ele geçirdiği iç yazışmalarda şirket, metaverse akımının yayılması için sanal gerçeklik başlıkları ve cihazların satılması için mağaza açma kararı aldı. Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve Facebook'un Reality Labs isimli alt kolunun ürettiği diğer ürünlerin de satılacağı mağazayı tam olarak nerede açacağı ise henüz açıklanmadı.

Facebook'un kurucusu Zuckerberg geçen hafta 90 dakikalık bir sunum yaparak şirketin adını değiştirmiş ve daha kapsayıcı bir internet deneyimi olan metaverse'e insanların gelmesi için yeni adımlar atılacağını söylemişti.

Metaverse'in insanların özel gözlük ve kasklar kullanarak alışveriş yapabildiği, çalışabildiği ve sosyalleşebildiği paralel bir evren olarak kurgulandığını söyleyen Zuckerberg, artırılmış gerçeklik gözlükleri aracılığıyla insanların hologramlarının arkadaşlarının yanında "fiziksel olarak" bulunabileceğini iddia etmişti.

Fakat insanların metaverse kavramına aşina olmamaları ve kullanılan gözlük ve başlıkların cep telefonları gibi yaygın olmadığından endişe eden Facebook yönetimi gerçek mağaza ile bu algıyı kırmak istediklerini duyurdu.

Mağaza tasarımının minimal ve sadece olmasını isteyen şirket yönetiminin bir yıldır bu proje için çalıştığı da kaydedildi.