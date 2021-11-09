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Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yol mevcut

Şehit ağabeyine küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 yoldan biri uygulanacak.

Eklenme : 09 Kasım 2021 09:21
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İyi Parti'de Lütfü Türkkan krizi devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte katıldığı Bingöl programında şehit ağabeyine ağza alınmayacak şekilde küfreden İyi Parti Kocaeli Milletveki Lütfü Türkkan, kamuyouyunun gündemine oturdu.

Şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için de hükümet tarafından adımların atılacağı mesajı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkkan için "Meclis'te kalamaz." diyerek "Kimse şehitlerimizin bacılarına hakarette bulunamaz. Onların alnını karışlarız, gereken yapılacak." ifadeleri sonrası, bu konuda izlenilecek yol haritası da belirlendi.

VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENİLECEK 3 SEÇENEK

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için 3 adımdan biri uygulanacak.

1. YOL

Milletvekili kendi istifasını sunduktan sonra Genel Kurul'da bu istifanın karara bağlanması gerekiyor.

2. YOL

Milletvekili hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup, bu mahkeme kararının Genel Kurul'da okunup milletveliiliği otomatik olarak düşmüş oluyor.

3. YOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği yol ise bu 3. yol olarak gözüküyor.

Anayasa'nın 82 maddesine göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmetin sürdürülmesi durumunda önce Meclis Anayasa Karma Komisyonu rapor hazırlıyor. O komisyonda rapor gizli oyla karara bağlanıyor.

İLK ADIM ATILDI: TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit ağabeyi Tahir Gümren de savcılığa dilekçe verdi.

Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinlenip sonra küfretti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Lütfü Türkkan ve Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

#lütfü türkkan# vekilliği düşürülmesi
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